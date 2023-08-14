Глава Дагестана сообщил о пяти погибших при взрыве в Махачкале
При взрыве на одной из заправок Махачкалы погибли пять человек, написал в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.
10 человек пострадали. На месте происшествия работают спасатели, медики и спецтехника, отметил Меликов.
«Прошу воздержаться от распространения непроверенной информации и не выезжать без необходимости в сторону места происшествия, чтобы не мешать работе экстренных служб», - подчеркнул глава региона.
Меликов заявил, что взял ситуацию на личный контроль.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в здании автосервиса, после этого огонь перекинулся на заправку, передает «Радиоточка НСН».
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