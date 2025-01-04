До 10 возросло количество пострадавших при украинском обстреле Горловки
До 10 возросло количество пострадавших при обстреле со стороны ВСУ Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Он также показал кадры последствий удара ВСУ по ДК «Комсомолец». На фото видно выбитые стекла в окнах, дыры в полу и другие разрушения.
По словам Приходько, в результате украинского обстрела в жилом массиве «Комсомолец» (Никитовский район Горловки) обнаружили суббоеприпасы ВФУ типа «колокольчик». Мэр призвал местных жителей при обнаружении такого боеприпаса ни в коем случае его не трогать.
Ранее мирный житель погиб при минометном обстреле ВСУ брянского села Кирилловка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru