До 10 возросло количество пострадавших при украинском обстреле Горловки

Он также показал кадры последствий удара ВСУ по ДК «Комсомолец». На фото видно выбитые стекла в окнах, дыры в полу и другие разрушения.

По словам Приходько, в результате украинского обстрела в жилом массиве «Комсомолец» (Никитовский район Горловки) обнаружили суббоеприпасы ВФУ типа «колокольчик». Мэр призвал местных жителей при обнаружении такого боеприпаса ни в коем случае его не трогать.

Ранее мирный житель погиб при минометном обстреле ВСУ брянского села Кирилловка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

