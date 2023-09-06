«До 10 лет»: Что грозит врачу за физраствор вместо лекарств для онкобольных

«Очень вероятно, что этот доктор, забыв про клятву российского врача, про свой долг и весь свой многолетний опыт, решил жаждой наживы не только свое материальное положение улучшить, но и вовлек в это медсестер. Шила в мешке не утаишь. Даже в рамках одного отделения невозможно было скрыть все эти махинации, коллеги должны были подозревать. Здесь нужно проводить колоссальную проверку. В связи с продажей препаратов на черном рынке может произойти еще и отсроченный вред, ведь многие лекарства имеют определенные требования, связанные с условиями хранения, и те люди, которые приобрели препараты со скидкой где-то, рискуют не получить тот терапевтический эффект, который был заложен производителем», - сказал собеседник НСН.

По его словам, горе-врачу может грозить до 10 лет тюрьмы.

«Крайне редко бывают ситуации, когда врач не дает пациентам необходимые лекарства. Я слышал про многие врачебные махинации, но чтоб так… В такой ситуации врачу может грозить наказание по нескольким статьям. Некоторые из них – легкие. Это «причинение тяжкого вреда по неосторожности» и «причинение смерти по неосторожности». По данным статьям вряд ли будет возбуждено уголовное дело, но эти статьи могут фигурировать как одним из. Также следствие может прийти к статье «халатность», а это уже тяжкая статья со сроком наказания до 10 лет лишения свободы. Также может быть «превышение должностных полномочий». Следователь может менять статьи от более легких к тяжким и обратно. Все будет зависеть от того, куда пойдет следствие. Если докажут продажу лекарств, то не исключаю статью «мошенничество». Заведующий отделением, конечно, собрал целый букет статей, если обвинение состоится, то реального срока не избежать», - разъяснил правозащитник.