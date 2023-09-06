«До 10 лет»: Что грозит врачу за физраствор вместо лекарств для онкобольных
Действия врача могут подпасть сразу под несколько уголовных статей, заявил НСН адвокат Сергей Броницкий.
Адвокат, эксперт в области медицинского права Сергей Броницкий рассказал НСН, какое наказание грозит врачу, который колол онкобольным физраствор вместо лекарств.
Ранее СК заявил, что заведующий онкологическим отделением районной больницы в Нижегородской области Олег Тюкалов велел делать инъекции физраствора вместо лекарств безнадежным пациентам, либо назначал иммуностимулирующие и противоопухолевые препараты в уменьшенной дозировке совместно с физраствором. По данным Telegram-канала Baza, завотделением присваивал медикаменты себе и в дальнейшем реализовывал их на «черном рынке». Сам же Тюкалов сказал следователям, что пытался дать шанс вылечиться небезнадежным пациентам, пишут СМИ.
«Очень вероятно, что этот доктор, забыв про клятву российского врача, про свой долг и весь свой многолетний опыт, решил жаждой наживы не только свое материальное положение улучшить, но и вовлек в это медсестер. Шила в мешке не утаишь. Даже в рамках одного отделения невозможно было скрыть все эти махинации, коллеги должны были подозревать. Здесь нужно проводить колоссальную проверку. В связи с продажей препаратов на черном рынке может произойти еще и отсроченный вред, ведь многие лекарства имеют определенные требования, связанные с условиями хранения, и те люди, которые приобрели препараты со скидкой где-то, рискуют не получить тот терапевтический эффект, который был заложен производителем», - сказал собеседник НСН.
По его словам, горе-врачу может грозить до 10 лет тюрьмы.
«Крайне редко бывают ситуации, когда врач не дает пациентам необходимые лекарства. Я слышал про многие врачебные махинации, но чтоб так… В такой ситуации врачу может грозить наказание по нескольким статьям. Некоторые из них – легкие. Это «причинение тяжкого вреда по неосторожности» и «причинение смерти по неосторожности». По данным статьям вряд ли будет возбуждено уголовное дело, но эти статьи могут фигурировать как одним из. Также следствие может прийти к статье «халатность», а это уже тяжкая статья со сроком наказания до 10 лет лишения свободы. Также может быть «превышение должностных полномочий». Следователь может менять статьи от более легких к тяжким и обратно. Все будет зависеть от того, куда пойдет следствие. Если докажут продажу лекарств, то не исключаю статью «мошенничество». Заведующий отделением, конечно, собрал целый букет статей, если обвинение состоится, то реального срока не избежать», - разъяснил правозащитник.
Он объяснил, что некий «черный рынок» лекарственных препаратов выглядит как обычная доска объявлений в Сети.
«Продавать лекарства довольно просто. Достаточно зайти на любой сервис объявлений и самим все увидеть. Наркосодержащие препараты драгдиллеры продают в даркнете. Обычные препараты продают на форумах, где сидят пациенты, достаточно почитать различные Telegram-каналы: чей-то родственник вылечился, или его не стало, и вот остались лекарства. Кто-то отдает, кто-то продает. В таких сообществах реально все это продавать, это не какой-то «черный рынок», оптовые поставки тут не нужны. Для реализации лекарственных препаратов проблем не существует», - заключил Броницкий.
Ранее медсестра Жуковской ЦРБ вместо второго компонента вакцины от коронавируса вколола пациенту физраствор. Она побоялась рассказать пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент закончился. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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