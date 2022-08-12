Альфа-банк опроверг информацию об утечке данных клиентов
Альфа-банк заявил, что сообщения в Telegram-каналах о якобы утечке данных его клиентов не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В сообщении говорится, что файл с данными, который якобы появился в продаже на специализированных форумах, не содержит актуальной информации.
«Данный файл неактуальный... Наша служба безопасности регулярно запрашивает сэмплы так называемых «утечек» - баз с настоящими данными клиентов нет», - добавили в Альфа-банке.
Ранее сотовый оператор Tele2 заявил о проведении служебного расследования проверки по факту сообщений в СМИ об утечке данных 7,5 млн человек, являющихся участниками программы лояльности.
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