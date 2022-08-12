Альфа-банк опроверг информацию об утечке данных клиентов

В сообщении говорится, что файл с данными, который якобы появился в продаже на специализированных форумах, не содержит актуальной информации.

«Данный файл неактуальный... Наша служба безопасности регулярно запрашивает сэмплы так называемых «утечек» - баз с настоящими данными клиентов нет», - добавили в Альфа-банке.

Ранее сотовый оператор Tele2 заявил о проведении служебного расследования проверки по факту сообщений в СМИ об утечке данных 7,5 млн человек, являющихся участниками программы лояльности.

