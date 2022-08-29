СДЭК сообщила об утечке данных клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет»

Компания СДЭК подтвердила утечку баз данных клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

СДЭК проводит расследование из-за возможной утечки личных данных

«Мы изучаем базу данных, выложенных в Сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркет"», - отметили в СДЭК.

В компании подчеркнули, что в Сеть не попали номера удостоверяющих личность документов и банковских карт, отмечает телеканал 360.

Специалисты СДЭК проводят проверку, компания делает все для предотвращения распространения утечки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернеткомпанияУтечка
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