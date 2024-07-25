«Длятся годами»: Расследовать крушение SSJ в Подмосковье будут еще несколько лет
Расследование крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье будет идти несколько лет, но промежуточный результат мы можем увидеть в сентябре, заявил НСН Павел Герасимов.
Расследование авиационного происшествия - очень длительный процесс, иногда они длятся годами, это связано с многочисленными экспертизами, заявил НСН специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Техник Центра техобслуживания и ремонта самолетов гражданской авиации Луховицкого авиазавода, который заменял два датчика угла атаки (ДУА) на Superjet 100 RA-89049 авиакомпании «Газпром авиа», признал, что по ошибке установил оба датчика не по тем меткам — их было несколько, потому что ДУА неоднократно переставлялись с одного самолета на другой, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на источник, близкий к комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Герасимов выразил мнение, что расследование авиаинцидента под Коломной будет идти еще несколько лет минимум.
«Когда самолет был на земле, экипаж фактически при подготовке к вылету имел техническую возможностьюобнаружить это несоответствие. Расследование авиационного происшествия - очень длительный процесс, иногда они длятся годами. Это связано с многочисленными экспертизами, изучением этих экспертиз и так далее. Думаю, это авиапроисшествие будет расследоваться минимум несколько лет вне зависимости от признания вины. Следствие должно будет провести все необходимые мероприятия, а вот предварительный отчет, думаю, мы увидим в сентябре», - сказал собеседник НСН.
Председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ростоанснадзора Олег Смирнов в свою очередь призвал специалистов МАК проверить саму систему ремонта ремонта самолетов.
«Тут надо пересматривать систему. Задача комиссии - посмотреть, как работает система ремонта, замены механизмов, комплектующих и других вещей самолета, которые положено менять при ремонтах. Вот это всё надо проверить. Как правило, это проблемы и болезнь системного плана. Не тот, кому положено, установил, не проверили, а положено проверить - все это задача комиссии. Мы с нетерпением ждем тех рекомендаций, которые комиссия даст, эти рекомендации являются главным фактором недопущения подобных трагедий в будущем», - отметил эксперт.
Борт авиакомпании «Газпром Авиа» 12 июля направлялся с завода в Луховицах во Внуково, воздушное судно рухнуло под Коломной. Источник НСН сообщил, что после крушения Sukhoi Superjet 100 инженерам авиакомпаний запретили менять датчики угла атаки в лайнерах этого типа без согласования с производителем. Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с «Радиоточкой НСН» подтвердил, что неверное закрепление датчика угла атаки могло привести к крушению Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье.
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