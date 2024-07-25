«Длятся годами»: Расследовать крушение SSJ в Подмосковье будут еще несколько лет

Техник Центра техобслуживания и ремонта самолетов гражданской авиации Луховицкого авиазавода, который заменял два датчика угла атаки (ДУА) на Superjet 100 RA-89049 авиакомпании «Газпром авиа», признал, что по ошибке установил оба датчика не по тем меткам — их было несколько, потому что ДУА неоднократно переставлялись с одного самолета на другой, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на источник, близкий к комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Герасимов выразил мнение, что расследование авиаинцидента под Коломной будет идти еще несколько лет минимум.

«Когда самолет был на земле, экипаж фактически при подготовке к вылету имел техническую возможностьюобнаружить это несоответствие. Расследование авиационного происшествия - очень длительный процесс, иногда они длятся годами. Это связано с многочисленными экспертизами, изучением этих экспертиз и так далее. Думаю, это авиапроисшествие будет расследоваться минимум несколько лет вне зависимости от признания вины. Следствие должно будет провести все необходимые мероприятия, а вот предварительный отчет, думаю, мы увидим в сентябре», - сказал собеседник НСН.