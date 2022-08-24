Для тушения пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что для тушения лесных пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

«К сожалению, нередко отмечаем ее нехватку на местах, что снижает возможности наземной группировки для своевременной локализации очагов возгораний», - сказал Куренков.