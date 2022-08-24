Для тушения пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники
Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что для тушения лесных пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину, сообщает ТАСС.
«К сожалению, нередко отмечаем ее нехватку на местах, что снижает возможности наземной группировки для своевременной локализации очагов возгораний», - сказал Куренков.
С 17 августа лесные пожары в Рязанской области тушат и аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Липецкой, Московской, Тверской, Тульской, Тамбовской областям и Москве.
Дым от лесных пожаров в Рязанской области уже несколько дней ощущается в Москве. Ситуацию с тушением огня усложняет жаркая погода.
Ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин в пресс-центре НСН заявил, что пожар в Рязанской области распространился на 15 тысяч гектаров, сейчас это уже сочетание верхового пожара с горением завалов древесины, потушить его крайне сложно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru