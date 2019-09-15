Для пассажиров экстренно севшего Як-42 в Красноярске приготовлено два борта

Пассажиры Як-42, который совершил экстренную посадку в Касноярске из-за отказа правого двигателя, смогут отправиться до мест назначения на двух бортах. Для этого пассажиров разделят по направлениям вылетов, сообщает РИА Новости.

«Пассажиров разделили. В Омск отправят в 16.35 (12.35), В Уфу – в 17.30 (13.30 мск)», - сообщил в представитель аэропорта Красноярска.