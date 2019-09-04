Загнали в угол. Рост цен на авиабилеты оказался неизбежным
Эксперт авиарынка рассказал в эфире НСН, что цены на авиаперевозки искусственно сдерживали несколько лет, без роста тарифов перевозчики начнут банкротиться.
Цены на авиабилеты в первом полугодии текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросли на 7 процентов. Такие данные на полях Восточного экономического форума во Владивостоке привела начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса. О подорожании цен ранее предупредили и сами авиакомпании.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в эфире НСН предупредил, что по итогам года цены подрастут еще на 2-3 процента.
«Тот прогноз, который Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, построен на полном понимании рынка. Если цены февраля 2019 года отличались от цен февраля 2018 года менее чем на 5 процентов, то в июле разница достигла 13 процентов, к концу года произойдет коррекция и разница будет в районе 9-10 процентов», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что возможностей сдерживать тарифы у авиакомпаний больше нет, иначе многие перевозчики будут вынуждены объявить о банкротстве.
«Авиакомпании в силу ряда причин длительное время были загнаны в угол, не могли повышать тарифы»
«Если посмотреть на июль 2019-го и июль 2015-го, то разница в ценах будет составлять всего лишь 5-6 процентов. Авиакомпании в силу ряда причин длительное время были загнаны в угол, не могли повышать тарифы, при том, что поставщики услуг, многие из которых являются монополистами, совершенно спокойно задирали тарифы. Федеральная антимонопольная служба делала вид, что все так и должно быть, ничего страшного не происходит. Финалом этой истории стало то, что в 2018 году авиакомпании на несколько десятков миллиардов рублей убытков. Сохранение такой ситуации, когда авиаперевозки глубоко убыточны, неизбежно привело бы к банкротству тех или иных авиаперевозчиков. Необходимость отыграть тарифы очевидна для всех», - заключил эксперт.
Отметим, что руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак заявил в эфире НСН, что стоимость авиабилетов должна подняться не на 10, а на все 40 процентов, так как иначе некоторые перевозчики перестанут существовать.
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