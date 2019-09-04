Загнали в угол. Рост цен на авиабилеты оказался неизбежным

Эксперт авиарынка рассказал в эфире НСН, что цены на авиаперевозки искусственно сдерживали несколько лет, без роста тарифов перевозчики начнут банкротиться. 

Цены на авиабилеты в первом полугодии текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросли на 7 процентов. Такие данные на полях Восточного экономического форума во Владивостоке привела начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса. О подорожании цен ранее предупредили и сами авиакомпании.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в эфире НСН предупредил, что по итогам года цены подрастут еще на 2-3 процента.

Рост цен на авиабилеты не заставит россиян летать меньше

«Тот прогноз, который Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, построен на полном понимании рынка. Если цены февраля 2019 года отличались от цен февраля 2018 года менее чем на 5 процентов, то в июле разница достигла 13 процентов, к концу года произойдет коррекция и разница будет в районе 9-10 процентов», - сказал он.

Собеседник НСН добавил, что возможностей сдерживать тарифы у авиакомпаний больше нет, иначе многие перевозчики будут вынуждены объявить о банкротстве.

«Авиакомпании в силу ряда причин длительное время были загнаны в угол, не могли повышать тарифы»

«Если посмотреть на июль 2019-го и июль 2015-го, то разница в ценах будет составлять всего лишь 5-6 процентов. Авиакомпании в силу ряда причин длительное время были загнаны в угол, не могли повышать тарифы, при том, что поставщики услуг, многие из которых являются монополистами, совершенно спокойно задирали тарифы. Федеральная антимонопольная служба делала вид, что все так и должно быть, ничего страшного не происходит. Финалом этой истории стало то, что в 2018 году авиакомпании на несколько десятков миллиардов рублей убытков. Сохранение такой ситуации, когда авиаперевозки глубоко убыточны, неизбежно привело бы к банкротству тех или иных авиаперевозчиков. Необходимость отыграть тарифы очевидна для всех», - заключил эксперт.

Отметим, что руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак заявил в эфире НСН, что стоимость авиабилетов должна подняться не на 10, а на все 40 процентов, так как иначе некоторые перевозчики перестанут существовать.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:АвиакомпанииТарифыИнфляция

NSN logoНСН