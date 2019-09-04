Загнали в угол. Рост цен на авиабилеты оказался неизбежным

Цены на авиабилеты в первом полугодии текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросли на 7 процентов. Такие данные на полях Восточного экономического форума во Владивостоке привела начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса. О подорожании цен ранее предупредили и сами авиакомпании.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в эфире НСН предупредил, что по итогам года цены подрастут еще на 2-3 процента.