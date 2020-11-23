Для оставшихся без электроснабжения жителей Владивостока организовали полевые кухни
Полевую кухню развернули на острове Русский в границах города Владивосток, который оказался отрезанным после закрытия подвесного моста из-за обледенения вант, сообщает РИА Новости.
Всем желающим раздают гречневую кашу с тушенкой и поят горячим чаем. Власти организовали паром, который вывозит людей с острова на материк. Очереди на него каждый рейс ждут несколько десятков авто и множество людей. В настоящее время мостовики ждут, когда ванты оттают. После этого начнутся восстановительные работы.
Кроме того, военные Тихоокеанского флота развернули во Владивостоке 10 полевых кухонь. Повара обеспечили горячей пищей более 2 тысяч человек.
Как сообщалось, в Приморском крае без электричества остаются около 100 тысяч человек - 69 тысяч человек во Владивостоке и около 30 тысяч в Артеме.
Согласно прогнозу, электроснабжение будет восстановлено не раньше среды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru