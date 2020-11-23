Для оставшихся без электроснабжения жителей Владивостока организовали полевые кухни

Кроме того, военные Тихоокеанского флота развернули во Владивостоке 10 полевых кухонь. Повара обеспечили горячей пищей более 2 тысяч человек.

Как сообщалось, в Приморском крае без электричества остаются около 100 тысяч человек - 69 тысяч человек во Владивостоке и около 30 тысяч в Артеме.

Согласно прогнозу, электроснабжение будет восстановлено не раньше среды.

