Для оставшихся без электроснабжения жителей Владивостока организовали полевые кухни

Полевую кухню развернули на острове Русский в границах города Владивосток, который оказался отрезанным после закрытия подвесного моста из-за обледенения вант, сообщает РИА Новости.

Всем желающим раздают гречневую кашу с тушенкой и поят горячим чаем. Власти организовали паром, который вывозит людей с острова на материк. Очереди на него каждый рейс ждут несколько десятков авто и множество людей. В настоящее время мостовики ждут, когда ванты оттают. После этого начнутся восстановительные работы.

Ледяной дождь в Приморье лишил света более 100 тыс. человек

Кроме того, военные Тихоокеанского флота развернули во Владивостоке 10 полевых кухонь. Повара обеспечили горячей пищей более 2 тысяч человек.

Как сообщалось, в Приморском крае без электричества остаются около 100 тысяч человек - 69 тысяч человек во Владивостоке и около 30 тысяч в Артеме.

Согласно прогнозу, электроснабжение будет восстановлено не раньше среды.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
ТЕГИ:ЭлектричествоВладивосток
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