Для нас это обычно! Сергей Зверев ответил на обвинения о похищении мужчины

«Это клевета, бред и "весеннее обострение". Для нас это обычно - как весна, так начинается "весеннее обострение», приезжают фанатки, сторожат и придумывают немыслимые истории. Все же хотят пропиариться на звёздном имени», - сказала Светлана.

Тем не менее, молодой человек все еще не найден. По словам его матери, он высокого роста, худощавого телосложения, был одет в синее пальто с капюшоном, «рваные» джинсы и шапку-ушанку. В настоящий момент дело передано в СК РФ.

Ранее в эфире НСН Сергей Зверев рассказал, как на него повлияла пандемия коронавируса.

