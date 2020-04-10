Для нас это обычно! Сергей Зверев ответил на обвинения о похищении мужчины
Помощница Сергея Зверева в эфире НСН рассказала про «весенние обострения» фанатов.
Правоохранительные органы Москвы проводят проверку по факту пропажи 27-летнего мужчины. По словам его матери, 55-летней бездомной женщины, которая и обратилась в полицию, к похищению молодого человека причастен известный стилист и певец Сергей Зверев и некий бизнесмен. Мотивом для похищения якобы стал «его ресурс здоровья», которым хотят завладеть похитители, пишет АГН Москва.
Помощница стилиста Светлана в эфире НСН назвала выпады со стороны матери пропавшего привычным «весенним обострением».
«Это клевета, бред и "весеннее обострение". Для нас это обычно - как весна, так начинается "весеннее обострение», приезжают фанатки, сторожат и придумывают немыслимые истории. Все же хотят пропиариться на звёздном имени», - сказала Светлана.
Тем не менее, молодой человек все еще не найден. По словам его матери, он высокого роста, худощавого телосложения, был одет в синее пальто с капюшоном, «рваные» джинсы и шапку-ушанку. В настоящий момент дело передано в СК РФ.
Ранее в эфире НСН Сергей Зверев рассказал, как на него повлияла пандемия коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Москве скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом
- Трамп заявил, что в США от коронавируса умрут меньше 100 тысяч человек
- Путин обсудил нефтяной вопрос с принцем Саудовской Аравии
- Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
- Собянин вводит в Москве пропускной режим. Видеообращение