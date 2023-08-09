В Крыму задержан россиянин, подорвавший газопровод по заданию спецслужб Украины
ФСБ задержала россиянина, который по заданию спецслужб Украины подорвал газопровод в поселке Кореиз в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
По данным ФСБ, гражданин РФ 1980 года рождения по заданию украинских кураторов 23 июня совершил диверсию на газопроводе в Кореизе. Мужчина подорвал объект энергетической инфраструктуры, используя полученное через тайник самодельное взрывное устройство, пишет RT.
«В июне 2022 года фигурант, находясь в Павлограде Днепропетровской области, был завербован сотрудниками спецслужб Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в ... Крым», — указали в ФСБ.
Силовики обнаружили у злоумышленника 2 кг взрывчатки, по два электродетонатора военного назначения и электровоспламенителя, самодельный кумулятивный заряд. Задержанный признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном приобретении (передаче, хранении, перевозке) взрывчатки, фигуранта заключили под стражу.
Ранее ФСБ задержала в Херсонской области группу пособников ВСУ, которые передавали данные о российской военной инфраструктуре, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru