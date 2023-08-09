В Крыму задержан россиянин, подорвавший газопровод по заданию спецслужб Украины

По данным ФСБ, гражданин РФ 1980 года рождения по заданию украинских кураторов 23 июня совершил диверсию на газопроводе в Кореизе. Мужчина подорвал объект энергетической инфраструктуры, используя полученное через тайник самодельное взрывное устройство, пишет RT.

«В июне 2022 года фигурант, находясь в Павлограде Днепропетровской области, был завербован сотрудниками спецслужб Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в ... Крым», — указали в ФСБ.

Силовики обнаружили у злоумышленника 2 кг взрывчатки, по два электродетонатора военного назначения и электровоспламенителя, самодельный кумулятивный заряд. Задержанный признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном приобретении (передаче, хранении, перевозке) взрывчатки, фигуранта заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала в Херсонской области группу пособников ВСУ, которые передавали данные о российской военной инфраструктуре, напоминает «Свободная пресса».

