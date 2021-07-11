Дисгармония небес. Преподавателю консерватории грозит многотысячный штраф за открытый трап
Россиянин налетел на многотысячный штраф из-за самовольно раскрытого на самолете в Турцию аварийного трапа.
У преподавателя консерватории сдали нервы на рейсе в Турцию, и теперь музыканту грозит многотысячный штраф за самовольно открытый аварийный трап и задержку вылета самолета.
Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с происшествием на рейсе «Москва — Анталия», на котором мужчина самостоятельно открыл аварийный люк самолета, пишет Газета.ru.
«Никак не могли «прикурить» самолет. Что-то с электрооборудованием. В Шереметьево были проблемы. Соответственно не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход, он открылся. Открылся трап. Соответственно, мы уже никуда не летим. Задержка будет 2,5 часа», — опубликовал видео телеканал «360» с видео одного из пассажиров лайнера.
По данным СМИ, речь идет о 42-летнем преподавателе Московской государственной консерватории имени Чайковского. Об этом информирует РЕН ТВ. Владимиру Кузнецову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», грозит штраф.
В свою очередь, авиакомпания-перевозчик решила судиться с пассажиром. Эксперт по авиационной безопасности, бывший командир воздушного судна Александр Романов в беседе с газетой Комсомольская правда заявил о многотысячном штрафе.
«Думаю, объективно речь идет о сотнях тысяч рублей. При желании, конечно, можно и на миллионы насчитать, но все это еще надо будет доказывать», - отметил эксперт.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 11 июля – на рейс 5625 в Анталию самолетом авиакомпании «Россия», который должен был вылететь из аэропорта Шереметьево. Из-за духоты в салоне преподаватель консерватории Владимир Кузнецов открыл левый выход из салона, что спровоцировало автоматическое открытие аварийного трапа и дополнительную задержку рейса еще на два часа. К моменту происшествия самолет выбивался из расписания на два часа, вылета оставалось ждать около 20 минут.
Авиакомпания приняла решение о замене воздушного судна и также создала комиссию по расследованию инцидента.
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