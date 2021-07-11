Дисгармония небес. Преподавателю консерватории грозит многотысячный штраф за открытый трап

У преподавателя консерватории сдали нервы на рейсе в Турцию, и теперь музыканту грозит многотысячный штраф за самовольно открытый аварийный трап и задержку вылета самолета.

Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с происшествием на рейсе «Москва — Анталия», на котором мужчина самостоятельно открыл аварийный люк самолета, пишет Газета.ru.

«Никак не могли «прикурить» самолет. Что-то с электрооборудованием. В Шереметьево были проблемы. Соответственно не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход, он открылся. Открылся трап. Соответственно, мы уже никуда не летим. Задержка будет 2,5 часа», — опубликовал видео телеканал «360» с видео одного из пассажиров лайнера.