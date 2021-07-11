Авиакомпания отреагировала на выпуск трапа на самолете на рейсе Москва-Анталья

«Во время подготовки рейса Москва-Анталья к вылету при невыясненных обстоятельствах произошел выпуск аварийного трапа на второй левой двери. Пассажиры были высажены из самолета», — говорится в сообщении.

По данным телеканала «360», один из пассажиров открыл дверь самолета из-за духоты в салоне. Видеоролик предоставил телеканалу другой пассажир. По его словам, из-за проблем в двигателе взлет отложили на два часа, по этой же причине в салоне не работали кондиционеры. После развертывания аварийного трапа стоянка увеличилась еще два часа.

Авиакомпания «Россия» намерена взыскать убытки с пассажира рейса Москва-Анталия, сообщает СМИ.

Также авиакомпания приняла решение о замене воздушного судна. Уже создана комиссия по расследованию инцидента.

