Путин присвоил дирижеру Спивакову звание Героя труда
1 мая 202510:35
Президент Московского международного Дома музыки, дирижер Владимир Спиваков получил звание Героя труда России. Соответствующий указ российского лидера Владимира Путина размещен на официальном портале правовой информации.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звания Героя Труда... Спивакову Владимиру Теодоровичу», - отмечается в документе.
Ранее президент России присвоил звание Героя труда композитору Александру Зацепину, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru