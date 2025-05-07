Спиваков сообщил о своем отстранении от фестиваля во Франции из-за гражданства
Дирижёр, скрипач Владимир Спиваков сообщил, что его отстранили без уведомления от должности арт-директора Международного музыкального фестиваля во французском Кольмаре из-за его национальности. Как сообщил ТАСС Народный артист СССР, в ответе на запрос адвоката от организаторов значилось: «Владимир Спиваков - русский артист».
Музыкант отметил, что вел фестиваль в Кольмаре в течении 32 лет, а о своем отстранении узнал из СМИ. Спиваков, в частности, был инициатором приглашения на фестиваль артистов мировой величины.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 1 мая президент России подписал указ, которым присвоил Владимиру Спивакову звание Героя труда РФ. Маэстро отметил 80-летний юбилей 12 сентября 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru