Спиваков сообщил о своем отстранении от фестиваля во Франции из-за гражданства

Дирижёр, скрипач Владимир Спиваков сообщил, что его отстранили без уведомления от должности арт-директора Международного музыкального фестиваля во французском Кольмаре из-за его национальности. Как сообщил ТАСС Народный артист СССР, в ответе на запрос адвоката от организаторов значилось: «Владимир Спиваков - русский артист».

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Музыкант отметил, что вел фестиваль в Кольмаре в течении 32 лет, а о своем отстранении узнал из СМИ. Спиваков, в частности, был инициатором приглашения на фестиваль артистов мировой величины.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 1 мая президент России подписал указ, которым присвоил Владимиру Спивакову звание Героя труда РФ. Маэстро отметил 80-летний юбилей 12 сентября 2024 года.

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ФОТО: Пресс-служба концертного зала "Зарядье"
ТЕГИ:ФранцияФестивальВладимир Спиваков

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