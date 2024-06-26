В Ивановской области 11 человек пострадали в ДТП с автобусом
Одиннадцать человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным ведомства, ДТП произошло около 10:00 мск близ деревни Кулиги с автобусом Huyndai, следовавшим из Владимира в Ярославль. В транспортном средстве находились 20 человек. Как отметили в МВД, водитель автобуса обгонял трактор «Белорус», врезался в опору уличного освещения и опрокинулся в кювет.
«На данный момент медицинская помощь потребовалась уже 11 пассажирам автобуса, из которых 2 оставлены на месте ДТП, 9 — госпитализированы», — подчеркнули в ведомстве.
Известно, что в числе пострадавших шестилетний ребенок и два 14-летних подростка, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru