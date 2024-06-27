В Кузбассе в ДТП с автобусом пострадали 17 человек
Автобус столкнулся с грузовиком в Топкинском округе Кемеровской области, пострадали 17 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Как указали в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла около 04:40 мск. Автобус маршрута «Новосибирск-Кемерово» столкнулся с грузовиком, который по требованию регулировщика остановился на участке, где проводился ремонт. В транспортном средстве находились 29 пассажиров.
Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов заявил, что в результате ДТП пострадали 17 человек, в их числе трое детей. При этом один из получивших травмы находится в тяжелом состоянии.
Ранее автобус столкнулся с легковым авто в Тюменской области, шесть человек пострадали, напоминает «Свободная пресса».
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