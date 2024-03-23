Директор «Пикника» заявил, что одного участника группы все еще не нашли
Одного из участников группы «Пикник» по-прежнему не нашли после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил директор коллектива в беседе с РИА Новости.
«Мы еще его ищем. Не можем связаться», — заявил собеседник агентства.
Ранее концертный директор «Пикника» Юрий Чернышевский сообщил РБК, что один из музыкантов не выходит на связь. При этом артист якобы покинул здание «Крокус Сити Холла». Отмечалось, что другие участники группы не пострадали.
В пятницу вооруженные люди вошли в «Крокус Сити Холл» перед концертом «Пикника» и открыли огонь по зрителям. Также в зале произошли взрыв и пожар. После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным СМИ, в результате нападения погибли 82 человека, 183 пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru