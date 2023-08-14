Директор Лады Дэнс заявил, что певице запретили двигаться и говорить
Концертный директор российской исполнительницы Лады Дэнс Сергей Пудовкин заявил, что для реабилитации певицы после ДТП необходима «мимическая тишина». Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».
По словам медиаменеджера, певице запрещено говорить и двигаться. Из-за этого она вынуждена отказаться от комментариев касательно своего состояния и от записи видеообращений.
Пудовкин добавил, что Ладе Дэнс предстоит продолжительный, непростой и болезненный период реабилитации. Певица будет заниматься на специальном тренажере и проходить комплекс упражнений, отметил он.
Ранее Пудовкин заявил, что исполнительница намерена обратиться в суд с иском против транспортной компании. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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