Директор Лады Дэнс заявил, что певице запретили двигаться и говорить

Концертный директор российской исполнительницы Лады Дэнс Сергей Пудовкин заявил, что для реабилитации певицы после ДТП необходима «мимическая тишина». Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Лада Дэнс обратилась к своим поклонникам после ДТП

По словам медиаменеджера, певице запрещено говорить и двигаться. Из-за этого она вынуждена отказаться от комментариев касательно своего состояния и от записи видеообращений.

Пудовкин добавил, что Ладе Дэнс предстоит продолжительный, непростой и болезненный период реабилитации. Певица будет заниматься на специальном тренажере и проходить комплекс упражнений, отметил он.

Ранее Пудовкин заявил, что исполнительница намерена обратиться в суд с иском против транспортной компании. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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