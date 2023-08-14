Директор Лады Дэнс заявил, что певице запретили двигаться и говорить

По словам медиаменеджера, певице запрещено говорить и двигаться. Из-за этого она вынуждена отказаться от комментариев касательно своего состояния и от записи видеообращений.

Пудовкин добавил, что Ладе Дэнс предстоит продолжительный, непростой и болезненный период реабилитации. Певица будет заниматься на специальном тренажере и проходить комплекс упражнений, отметил он.

Ранее Пудовкин заявил, что исполнительница намерена обратиться в суд с иском против транспортной компании. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

