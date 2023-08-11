Лада Дэнс обратилась к своим поклонникам после ДТП

Российская певица Лада Дэнс обратилась к своим поклонникам в социальных сетях после ДТП.

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Она поблагодарила их за поддержку, несмотря на трудности с активной коммуникацией в интернете.

"Я читаю и вижу ваши добрые слова поддержки. Они дарят мне силы в этот сложный период", – написала Дэнс.

. В палате, где проходит восстановление артистка, «с медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне», отметила она.

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ФОТО: РИА Новости
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