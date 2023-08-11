Лада Дэнс обратилась к своим поклонникам после ДТП
11 августа 202311:55
Российская певица Лада Дэнс обратилась к своим поклонникам в социальных сетях после ДТП.
Она поблагодарила их за поддержку, несмотря на трудности с активной коммуникацией в интернете.
"Я читаю и вижу ваши добрые слова поддержки. Они дарят мне силы в этот сложный период", – написала Дэнс.
. В палате, где проходит восстановление артистка, «с медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне», отметила она.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru