Умер арестованный по делу о госизмене новосибирский ученый Колкер

Заведующий лабораторией Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер умер в московском СИЗО Лефортово, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Завлабораторией НГУ арестовали по подозрению в госизмене

Уточняется, что арестованный скончался от рака. Он проходил поддерживающее лечение на четвертой стадии рака, пишет Газета.ru.

Ученого задержали утром 30 июня, отмечает РИА ФАН. Колкер находился в больнице в тяжелом состоянии: у 54-летнего специалиста рак четвертой стадии. По словам родных Колкера, его обвиняют в сотрудничестве с китайскими спецслужбами в период работы на международной конференции в Китае.

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