Адвокат: обвиняемого в госизмене основателя Group-IB оставили в СИЗО

Адвокат Сергей Афанасьев, представляющий интересы основателя Group-IB Ильи Сачкова, заявил, что его подзащитному продлили арест, сообщает РИА Новости.

Bloomberg связало дело Сачкова с передачей данных о российских хакерах

По его словам, Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сачкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября», - уточнил Афанасьев.

Ранее Сачкову предъявили официальное обвинение в государственной измене. По информации источников ТАСС, он работал на иностранные спецслужбы, которым передавал данные по кибербезопасности, составляющие гостайну.

Сам Сачков вину в госизмене Сачков не признаёт.

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Фото: facebook.com/groupibHQ
ТЕГИ:СИЗОАрестГосизменаИлья Сачков
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