Дипломат раскрыл алгоритм действий консульства по гибели детей в Таиланде
Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД в эфире НСН рассказал, кто возместит ущерб и займется транспортировкой тел в Россию погибших при столкновении катеров в Таиланде.
У острова Пхукет в Таиланде при столкновении скоростных катеров погибло двое детей из России. По информации РИА Новостей, заведующему консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин в местной больнице подтвердили смерть двух российских детей 6 и 12 лет. Уточняется также, что всего пострадало порядка 21 россиянина и три гражданина Таиланда.
Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД Иван Сурма в беседе с НСН рассказал, какую роль играют российские дипломаты при происшествиях за рубежом.
«Алгоритм действий здесь достаточно простой, когда гибнут наши граждане за рубежом. Если там находились родители, то им оказывается всяческая поддержка, начиная от консульского сопровождения, вплоть до психологической помощи. Обычно в зависимости от размера дипконсульства, его структуры, состава, посол решает на кого возлагается функционал по обеспечению всех сложных вопросов, которые могут возникнуть. Это и транспортировка тел на родину, и сопровождение по документообороту. Сейчас более цивилизованные туристические маршруты формируются при страховом сопровождении. Тогда [со страховой компанией] связывается кто-то из близких, если же там никого нет, то сотрудник консульской службы. Расходы, как правило, страховщики берут на себя, а потом посольство может компенсировать затраты – зависит от конкретной ситуации, страны, международных соглашений», - сказал Сурма.
Говоря о юридическом разбирательстве по факту гибели или получения травм, собеседник НСН отметил, что основная роль все же отводится близким пострадавших.
«Обычно, если посольство большое и есть штатный юрист, то он берет на себя часть функций. Но главным образом родственники подают заявления к той стороне. Если штатных юристов нет, то у посольства имеется список юридических фирм, куда могут обратиться родственники пострадавших за сопровождением и консультациями. Чаще посольство самостоятельно связывается с этими компаниями, они аккредитованы и уже зарекомендовали себя как специалисты международного права», - пояснил профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД.
Происшествие произошло в понедельник, 10 февраля, утром. На одном из катеров находился только тайский экипаж, а на втором присутствовало 39 российских туристов. На фотографиях, которые разослали спасатели острова Пхукет, видно, что один из катеров принадлежит фирме, которая на регулярной основе перевозит русскоговорящих туристов.
Ранее НСН сообщала о происшествии с 67-летней российской туристкой в Тайланде. 19 декабря у берегов острова Кхай-Нок в 8 км к востоку от Пхукета столкнулся катер и яхта. На катере находилось 35 туристов из разных стран, среди них двое граждан России.
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