Дипломат раскрыл алгоритм действий консульства по гибели детей в Таиланде

У острова Пхукет в Таиланде при столкновении скоростных катеров погибло двое детей из России. По информации РИА Новостей, заведующему консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин в местной больнице подтвердили смерть двух российских детей 6 и 12 лет. Уточняется также, что всего пострадало порядка 21 россиянина и три гражданина Таиланда.

Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД Иван Сурма в беседе с НСН рассказал, какую роль играют российские дипломаты при происшествиях за рубежом.

«Алгоритм действий здесь достаточно простой, когда гибнут наши граждане за рубежом. Если там находились родители, то им оказывается всяческая поддержка, начиная от консульского сопровождения, вплоть до психологической помощи. Обычно в зависимости от размера дипконсульства, его структуры, состава, посол решает на кого возлагается функционал по обеспечению всех сложных вопросов, которые могут возникнуть. Это и транспортировка тел на родину, и сопровождение по документообороту. Сейчас более цивилизованные туристические маршруты формируются при страховом сопровождении. Тогда [со страховой компанией] связывается кто-то из близких, если же там никого нет, то сотрудник консульской службы. Расходы, как правило, страховщики берут на себя, а потом посольство может компенсировать затраты – зависит от конкретной ситуации, страны, международных соглашений», - сказал Сурма.

Говоря о юридическом разбирательстве по факту гибели или получения травм, собеседник НСН отметил, что основная роль все же отводится близким пострадавших.