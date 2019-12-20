Туристка из РФ получила серьезные травмы при инциденте с яхтой в Таиланде

ЧП произошло накануне 19 декабря у берегов острова Кхай-Нок в 8 км к востоку от Пхукета. На катере находилось 35 туристов из разных стран, среди них двое граждан России.

Как отмечается в аккаунте российского ведомства в Facebook, пострадавшей россиянке была оказана помощь в Таиланде. Сегодня ее доставили на родину. Других подробностей не приводится.

По информации Интерфакс, в инциденте погиб один гражданин России – капитан экипажа. Несколько человек госпитализированы.



