Туристка из РФ получила серьезные травмы при инциденте с яхтой в Таиланде
При столкновении яхты и катера в Таиланде серьезно пострадала 67-летняя российская туристка. Об этом сообщает посольство России в стране.
ЧП произошло накануне 19 декабря у берегов острова Кхай-Нок в 8 км к востоку от Пхукета. На катере находилось 35 туристов из разных стран, среди них двое граждан России.
Как отмечается в аккаунте российского ведомства в Facebook, пострадавшей россиянке была оказана помощь в Таиланде. Сегодня ее доставили на родину. Других подробностей не приводится.
По информации Интерфакс, в инциденте погиб один гражданин России – капитан экипажа. Несколько человек госпитализированы.
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