Диггер заявил, что участников подземной экскурсии в Москве можно было спасти
Даниил Давыдов заявил в эфире НСН, что экскурсовод мог вывести людей из коллектора реки, когда вода начала прибывать, но растерялся или получил травму.
Трагедия с утонувшей в коллекторе реки экскурсией может повториться в Москве, предупредил НСН диггер, экскурсовод по подземельям Москвы Даниил Давыдов. Он отметил, что связаться с экскурсоводом до сих пор не удалось, его не нашли.
Ранее участники экскурсии по коллектору реки Неглинки погибли во время ливня в Москве. Они спустились под землю 20 августа, предположительно, с гидом-диггером. Когда начался дождь, вода резко поднялась – люди не смогли спастись. На данный момент найдены тела четырех человек. Известно, что погибли двое подростков 15 и 17 лет. Давыдов считает, что экскурсовод мог вывести людей, при этом он добавил, что экскурсии при дожде проводиться не должны.
«Экскурсии под землю в целом безопасны, но всегда очень строгое ограничение по погодным условиям. Если в день мероприятия синоптики прогнозируют дождь, необходимо экскурсии отменить. У меня вчера тоже были запланированы экскурсии, но ни одна не была проведена по причине погоды. Что произошло, почему экскурсовод вчера не принял решение об отмене, я не знаю. Экскурсовод исчез, сотовый телефон не отвечает, найти никто его не может», - рассказал он.
Собеседник НСН заявил, что шанс спастись у людей был, но выбраться они могли только под руководством экскурсовода.
«Шанс спастись всегда есть. Тут нужно понять, как повел себя экскурсовод. Экскурсоводу важно было понимать, в каком участке он находится, что делать в ситуации, если вода начала прибывать. Я думаю, что вывести группу было можно, скорее всего, если взвешенное принять решение. Но это мое предположение. Может быть, экскурсовод растерялся или получил какую-то травму. Естественно, брошенные люди без экскурсовода сами не могли принять решение», - объяснил Давыдов.
Также он призвал создать безопасный подземный маршрут, который удовлетворит интерес всех желающих, но поможет избежать трагедий.
«Я говорил еще несколько лет назад, поднимал этот вопрос, что необходимо создать безопасный подземный музей. Для этого есть место, нужна заинтересованность и выделение средств. Интерес у людей есть, он остается. Я не думаю, что трагедия кого-то остановит, поэтому повтор таких случаев возможен», - заключил диггер.
Ранее уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» было возбуждено после гибели двоих детей во время паводка в Приморском крае, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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