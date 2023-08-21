Тела двоих диггеров нашли в Москве-реке
В Москве-реке обнаружены тела диггеров, предположительно погибших на экскурсии в подземную реку Неглинку. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Сообщается, что это могут быть 17-летний юноша и 15-летняя девушка, пропавшие после экскурсии в Неглинку вместе со своим родственником — сотрудником одной из столичных IT-компаний Дмитрием Маркушиным.
Обстоятельства гибели молодых людей выясняются. Не исключено, что коллектор подземной реки затопило во время ливня.
Ранее уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» было возбуждено после гибели двоих детей во время паводка в Приморском крае. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru