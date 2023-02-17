Диджея в Туле оштрафовали за украинскую песню во время обращения Путина

Судом было установлено, что мужчина, работая на новогоднем мероприятии в кафе-баре «Флагман» в Новомосковске, во время новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина на фоне военнослужащих включил песню украинской группы.

«Действия Васильева привели к размещению в соцсети видеоролика с выступлением президента на фоне песни вышеуказанной группы, слова которой воспринимались искаженно и неблагозвучно», - заявили в отметили в пресс-службе судебной системы Тульской области.

По решению суда, диджей был оштрафован на 40 тысяч рублей. Сам Васильев свою вину не признал.

Ранее суд в Бахчисарае арестовал и назначил штрафы участникам свадьбы, во время которой прозвучала украинская песня «Червона калина», сообщает НСН.

