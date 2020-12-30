«Ждали 30 лет!» Экс-замминистра авиации о призыве Путина заменить «кукурузник»

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным в среду, 30 декабря заявил о необходимости «сшивать» страну, что в России с её огромной территорией невозможно без авиации.

«И начать нужно с самых небольших самолётов. В конце концов уже нужно заменить Ан-2», - высказался глава государства. По его словам, первый аналог «кукурузника» под названием «Байкал» на девять мест должен появиться в 2021 году и выйти в серийное производство в 2024-м. В линейке таких самолётов в будущем будут L-410 на 19 мест и L-610 на 44 места.

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН назвал заявление Путина о развитии малой авиации запоздалым, но воодушевляющим.

«30 лет мы ждали этих слов президента! 30 лет из уст ни одного высокого руководителя это не звучало! Это шаг в правильном направлении. Я думаю, заявления президента дадут соответствующий эффект. У нас система государственного регулирования построена так, что министры начинают делать дело только после того, как президент им по одному месту нанесёт чувствительный удар или стукнет кулаком по столу, показывая свою решимость. Это сейчас и произошло», - отметил он.

По словам Смирнова, именно на «старожиле» Ан-2 в советские годы держалась аэрофикация всей страны. Но за последние десятилетия сеть региональных аэродромов, ранее имевшая важнейшее социальное значение, оказалась фактически уничтожена.

«До 1990 года каждая наша деревня и село имели регулярные рейсы по расписанию, связывающие эти населённые пункты с областными центрами. И дальше человек мог лететь куда угодно по всей стране и по всему миру. Уже 30 лет как эта малая авиация разрушена, так же как и самолёты, выпуск которых давно прекратился. А оставшиеся вылётывают свой ресурс. Да и летать-то некуда! В 90-м году у нас было 1300 аэродромов, а сегодня осталось 200 с небольшим. Тысяча — разрушена, отдана под застройку коттеджами и посев сельскохозяйственных культур», - посетовал бывший замминистра гражданской авиации.