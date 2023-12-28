ВСУ обстреляли Брянскую область второй раз за день

Украинские войска обстреляли село Сопычи (Погарский район, Брянская область). Об этом в своем Telegram-канал заявил глава региона Александр Богомаз.

Погиб мужчина после обстрела ВСУ по деревне Алексеевка Курской области

По его словам, при обстреле частично пострадало одно домовладение, на месте работают сотрудники оперативных служб. Пострадавших в результате инцидента нет, отметил губернатор.

Ранее под обстрел ВСУ попал поселок Суземка Брянской области. Богомаз заявил, что по гражданским объектам было выпущено более 15 снарядов, ранение получила мирная жительница, которая была госпитализирована.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУБрянская ОбластьОбстрел

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