ВСУ вновь обстреляли Шебекино и атаковали БПЛА три села в Белгородской области

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Белгородскую область, на этот раз удар нанесён по городу Шебекино и ещё трём сёлам. Люди не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекине при детонации снаряда в трёх частных домах выбиты окна, повреждены фасады и заборы. В селе Безымено Грайворонского муниципального округа при ударе дрона возник пожар в доме.

Ещё один дрон-камикадзе подорвался в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района, там была пробита крыша административного здания. В селе Тишанка Волоконовского района беспилотник сбросил боеприпасы - выбиты окна и посечены ворота частного дома, повреждён автомобиль.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», около 17 часов в Белгороде и одноименном районе, а также в Шебекинском округе была в очередной раз объявлена ракетная опасность. Через семь минут тревогу сняли.

