Девять человек пострадали в Свердловской области из-за распыления газового баллона в школе

Один пострадавший находится в реанимации, уточнили в ведомстве. Еще двоих госпитализировали в детское соматическое отделение. Помощь еще шести пострадавшим в результате инцидента в учебном заведении медики оказали на месте.

Накануне сообщалось, что школьники выпрыгнули из окна школы в Ульяновске из-за пожарной сигнализации и поломали ноги.



