Девять человек пострадали в Свердловской области из-за распыления газового баллона в школе

Девять человек пострадали из-за распыления газового баллона в школе города Верхняя Салда в Свердловской области, сообщили в Telegram-канале регионального Минздрава.

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Один пострадавший находится в реанимации, уточнили в ведомстве. Еще двоих госпитализировали в детское соматическое отделение. Помощь еще шести пострадавшим в результате инцидента в учебном заведении медики оказали на месте.

Накануне сообщалось, что школьники выпрыгнули из окна школы в Ульяновске из-за пожарной сигнализации и поломали ноги.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПострадавшиеШколаСвердловская Область

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