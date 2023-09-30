СМИ: в Москве подросток пригрозил взорвать школу, требуя денег у учительницы
30 сентября 202318:59
Ученик школы № 648 в Головинском районе Москвы угрожает взорвать учебное заведение, если учительница не переведет ему сто тысяч рублей, пишет Telegram-канал Shot.
По информации издания, школьник позвонил классной руководительнице и потребовал деньги. Сейчас к 14-летнему подростку едут сотрудники ПДН.
Правоохранители выясняют, были ли у учительницы в последнее время конфликты с учениками.
Ранее ученик седьмого класса распылил на территории школы в станице Кисляковской Кущевского района Кубани перцовый баллончик, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru