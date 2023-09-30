СМИ: в Москве подросток пригрозил взорвать школу, требуя денег у учительницы

Ученик школы № 648 в Головинском районе Москвы угрожает взорвать учебное заведение, если учительница не переведет ему сто тысяч рублей, пишет Telegram-канал Shot.

Десять детей пострадали от перцового баллончика в школе в подмосковном Клине

По информации издания, школьник позвонил классной руководительнице и потребовал деньги. Сейчас к 14-летнему подростку едут сотрудники ПДН.

Правоохранители выясняют, были ли у учительницы в последнее время конфликты с учениками.

Ранее ученик седьмого класса распылил на территории школы в станице Кисляковской Кущевского района Кубани перцовый баллончик, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:ШколаМоскваУгроза Взрыва

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