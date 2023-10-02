Школьники выпрыгнули из окна школы в Ульяновске из-за сигнализации и поломали ноги
Учащиеся получили переломы после прыжка со второго этажа из-за сработавшей пожарной сигнализации в школе Ульяновска. Об этом сообщили в минпросвещения Ульяновской области.
В ведомстве добавили, что по факту произошедшего сейчас проводится проверка. Там уточняется, что школьники выпрыгнули из окна второго этажа учебного заведения. Возраст школьников и количество пострадавших не указывается.
По данным газеты «Известия», инцидент произошел во время урока. Пострадали два мальчика и одна девочка 2012 года рождения. Они госпитализированы с переломами ног и ушибами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru