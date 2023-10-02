Школьники выпрыгнули из окна школы в Ульяновске из-за сигнализации и поломали ноги

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего сейчас проводится проверка. Там уточняется, что школьники выпрыгнули из окна второго этажа учебного заведения. Возраст школьников и количество пострадавших не указывается.

По данным газеты «Известия», инцидент произошел во время урока. Пострадали два мальчика и одна девочка 2012 года рождения. Они госпитализированы с переломами ног и ушибами.

