Девять человек пострадали при взрыве на военной базе на Тайване

По данным СМИ, инцидент произошел на военном объекте в городе Цзилун.

Отмечается, что в результате ЧП пострадали по меньшей мере девять человек. Состояние двух получивших ранения оценивается как тяжелое.

Ранее мощный взрыв произошел в Йоханнесбурге в ЮАР. В результате обрушилась часть оживленной автомагистрали, пострадали не менее 40 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

