Девять человек пострадали при взрыве на военной базе на Тайване
24 июля 202312:27
Взрыв прогремел на военной базе на северо-востоке Тайваня. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.
По данным СМИ, инцидент произошел на военном объекте в городе Цзилун.
Отмечается, что в результате ЧП пострадали по меньшей мере девять человек. Состояние двух получивших ранения оценивается как тяжелое.
Ранее мощный взрыв произошел в Йоханнесбурге в ЮАР. В результате обрушилась часть оживленной автомагистрали, пострадали не менее 40 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru