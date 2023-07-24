Девять человек пострадали при взрыве на военной базе на Тайване

Взрыв прогремел на военной базе на северо-востоке Тайваня. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Дорога провалилась после мощного взрыва в Йоханнесбурге в ЮАР

По данным СМИ, инцидент произошел на военном объекте в городе Цзилун.

Отмечается, что в результате ЧП пострадали по меньшей мере девять человек. Состояние двух получивших ранения оценивается как тяжелое.

Ранее мощный взрыв произошел в Йоханнесбурге в ЮАР. В результате обрушилась часть оживленной автомагистрали, пострадали не менее 40 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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