Девять человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Японии

Отмечается, что ДТП произошло утром 21 ноября. Восемь из пострадавших — школьники, они получили травмы различной степени тяжести. В частности, у одной из раненых учениц тяжелые переломы лицевых костей.

Также переломы получил 66-летний водитель легковушки. Полиция снимает показания с мужчины.

Ранее в Москве автомобиль Mercedes наехал на группу пешеходов на тротуаре, пострадали пять человек, напоминает «Свободная пресса».

