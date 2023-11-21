Девять человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Японии

Легковой автомобиль наехал на группу пешеходов в префектуре Фукуока в Японии, пострадали девять человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

Два человека погибли в Екатеринбурге в результате наезда машины на остановку

Отмечается, что ДТП произошло утром 21 ноября. Восемь из пострадавших — школьники, они получили травмы различной степени тяжести. В частности, у одной из раненых учениц тяжелые переломы лицевых костей.

Также переломы получил 66-летний водитель легковушки. Полиция снимает показания с мужчины.

Ранее в Москве автомобиль Mercedes наехал на группу пешеходов на тротуаре, пострадали пять человек, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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