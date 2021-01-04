Девять человек погибли при нападении на колонну автобусов в Сирии

Три рейсовых автобуса и колонну бензовозов обстреляли террористы вечером 3 января в районе города Саламия в Сирии, сообщает РИА Новости.

В результате нападения девять человек погибли, четверо ранены. Происшествие случилось на трассе Салалмия-Ракка. Известно, что сирийские военные вступили в бой с террористами, в результате чего отрезок дороги оказался временно заблокирован.

Напавшие использовали стрелковое оружие.

Трое российских военных в Сирии ранены в результате обстрела

Напомним, 30 декабря в Сирии на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира взорвался автобус. Погибли 28 человек, еще 13 были травмированы.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ТеррористыСирия
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