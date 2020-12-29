Трое российских военных в Сирии ранены в результате обстрела
БТР российской военной полиции был обстрелян в Идлибе с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований, трое военных ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Вячеслава Сытника.
По словам Сытника, инцидент произошел 29 декабря в 15:45 во время вывода турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Трумба. БТР-82А российской военной полиции подвергся обстрелу из ПТРК. Ракета попала в бронетранспортер, и трое российских военнослужащих были ранены.
По словам Сытника, полученные травмы оказались незначительными. Пострадавшие были доставлены в военный госпиталь, им оказали необходимую помощь. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.
Контр-адмирал подчеркнул, что расследование данного инцидента проведут российские силы в Сирии совместно с турецкими военными и властями САР. Будут установлены личности боевиков, причастных к нападению.
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