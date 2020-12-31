Стало известно, кто ответственен за взрыв автобуса в Сирии
Запрещённая в России террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв автобуса в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на международное агентство Reuters.
По данным агентства, о том, кто совершил теракт, стало известно через сетевые ресурсы исламистов. Нападение произошло в среду 30 декабря, на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира взорвался автобус. Погибли 28 человек, еще 13 были травмированы.
По информации Reuters, боевики уверены, что в результате взрыва погибли 40 солдат армии САР, еще шестеро пострадали.
Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 власти республики объявили о победе над террористической группировкой, однако в ряде регионов страны еще происходят зачистки.
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