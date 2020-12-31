Стало известно, кто ответственен за взрыв автобуса в Сирии

По данным агентства, о том, кто совершил теракт, стало известно через сетевые ресурсы исламистов. Нападение произошло в среду 30 декабря, на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира взорвался автобус. Погибли 28 человек, еще 13 были травмированы.

По информации Reuters, боевики уверены, что в результате взрыва погибли 40 солдат армии САР, еще шестеро пострадали.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 власти республики объявили о победе над террористической группировкой, однако в ряде регионов страны еще происходят зачистки.