Девять человек погибли, еще 34 пострадали при обстреле со стороны Ливана Голанских высот
Ливанская группировка «Хезболла» выпустила ракету по Израилю, сообщил советник израильского премьера Дмитрий Гендельман.
По его словам, в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах погибли девять детей, более 300 ранены. Израиль возлагает ответственность за инцидент на Голанах на Ливан и «Хезболлах», ответ будет очень жестким.
«Хезболла» заявила, что не причастна к удару в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Пропалестинские СМИ также утверждают, что на территорию спортивной площадки упала израильская ракета ПВО «Железный купол».
Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Европа может надавить на Израиль в части ведения боевых действий против ХАМАС с помощью санкций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru