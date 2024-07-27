Девять человек погибли, еще 34 пострадали при обстреле со стороны Ливана Голанских высот

Ливанская группировка «Хезболла» выпустила ракету по Израилю, сообщил советник израильского премьера Дмитрий Гендельман.

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По его словам, в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах погибли девять детей, более 300 ранены. Израиль возлагает ответственность за инцидент на Голанах на Ливан и «Хезболлах», ответ будет очень жестким.

«Хезболла» заявила, что не причастна к удару в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Пропалестинские СМИ также утверждают, что на территорию спортивной площадки упала израильская ракета ПВО «Железный купол».

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Европа может надавить на Израиль в части ведения боевых действий против ХАМАС с помощью санкций.

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ФОТО: AP / ТАСС
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