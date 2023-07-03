Девять человек отравились медвежьим мясом В Забайкалье

Девять человек, в том числе ребёнок, обратились за медицинской помощью после того, как полакомились медвежьим мясом, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

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В сообщается, что инцидент произошёл селе Куанда Каларского округа. Уточняется, что после употребления дикого мяса шесть человек были госпитализированы, остальные остаются дома.

Планируется доставить пострадавших в Читу для обследования и постановки точного диагноза, одновременно в ветеринарной лаборатории будут исследованы образцы дикого мяса.

Ранее в Амурской области в Бурейском районе прокуратура объявила о проведении проверки по факту отравления 70 детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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