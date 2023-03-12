Девушка погибла в автоаварии с квадроциклом и авто под Москвой

В деревне Петровское столкнулись квадроцикл и легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб. Еще у двоих пострадавших травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.

Ранее в Бурятии в автоаварии со «скорой» погибли два человека.

