Девушка осталась без ног после перехода ж/д путей в наушниках

Это произошло на железнодорожной станции Волковская. Потерпевшая осталась без ног. 19-летняя жительница переходила железную дорогу в неположенном месте в наушниках. Из-за громкой музыки и капюшона она не услышала приближение состава.

Машинист применил торможение, но было поздно. Пострадавшую доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Врачам пришлось ампутировать обе ноги.

Девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее эксперт заявил, что пассажирам метро следует не отвлекаться на гаджеты и следить за обстановкой вокруг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

