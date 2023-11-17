Девушка осталась без ног после перехода ж/д путей в наушниках
В Санкт-Петербурге девушка попала под электричку, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло на железнодорожной станции Волковская. Потерпевшая осталась без ног. 19-летняя жительница переходила железную дорогу в неположенном месте в наушниках. Из-за громкой музыки и капюшона она не услышала приближение состава.
Машинист применил торможение, но было поздно. Пострадавшую доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Врачам пришлось ампутировать обе ноги.
Девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Ранее эксперт заявил, что пассажирам метро следует не отвлекаться на гаджеты и следить за обстановкой вокруг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru