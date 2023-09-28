В Москве женщина погибла после падения под поезд метро
Женщина погибла после падения под поезд на станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
«Под прибывающий поезд на жесткий путь упала женщина, она погибла», — отметил собеседник агентства.
Ранее на Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на пути приостановили движение на участке от «Октябрьского поля» до «Баррикадной». При этом поезда в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами. Позже движение было восстановлено.
Накануне на Зеленом проспекте на востоке Москвы водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места происшествия, позже злоумышленника задержали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Архангельском
- Беспилотник ВСУ сбили над Курской областью
- «АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи Lada по заводской цене
- Более чем в половине российских компаний алкоголь запрещен на работе
- Дефицит российского бюджета покроют за счет средств ФНБ только в 2024 году
- Под Вологдой в мусоропроводе нашли тело младенца
- Работу системы бронирования «Леонардо» восстановили после DDOS-атаки
- Сериал «Плакса» про буллинг с дочерью солиста «Руки вверх» вышел в Сети
- В Москве женщина погибла после падения под поезд метро
- Ереван предложил Москве подписать соглашение по Римскому статуту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru