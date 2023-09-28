В Москве женщина погибла после падения под поезд метро

Женщина погибла после падения под поезд на станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

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«Под прибывающий поезд на жесткий путь упала женщина, она погибла», — отметил собеседник агентства.

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на пути приостановили движение на участке от «Октябрьского поля» до «Баррикадной». При этом поезда в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами. Позже движение было восстановлено.

Накануне на Зеленом проспекте на востоке Москвы водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места происшествия, позже злоумышленника задержали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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