Эксперт посоветовал пассажирам метро не отвлекаться на смартфон и избегать давки

Он посоветовал пассажирам не заходить за ограничительные линии и вынимать один наушник, чтобы слышать объявления. Также не стоит использовать гаджеты на ходу, подчеркнул эксперт.

При опасности возникновения давки Макеев посоветовал найти место, где пассажиров меньше. Он предупредил, что спешка ради пары минут может стоить жизни.

«В часы пик планируйте поездку, чтобы не спешить, принимать обдуманные решения, влияющие на безопасность», - сказал Макеев в беседе с NEWS.ru.

На станции «Печатники» Московского метрополитена 11 октября произошло столкновение двух поездов, напоминает «Радиоточка НСН».

