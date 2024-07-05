СМИ: Девочка скончалась в результате атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск
5 июля 202406:51
Девочка шести лет погибла в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Украины на Приморско-Ахтарск на Кубани, сообщает «Лента.ру».
Она получила осколочное ранение в живот, находясь во время атаки в машине, когда семья пыталась уехать из зоны обстрела.
Ребенка доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.
Кроме того, в колено ранен семилетний ребенок, он находится в больнице.
Минувшей ночью при атаке ВСУ на Кубань пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru