СМИ: Девочка скончалась в результате атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

Девочка шести лет погибла в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Украины на Приморско-Ахтарск на Кубани, сообщает «Лента.ру».

Над Брянской областью сбили очередной беспилотник ВСУ

Она получила осколочное ранение в живот, находясь во время атаки в машине, когда семья пыталась уехать из зоны обстрела.

Ребенка доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Кроме того, в колено ранен семилетний ребенок, он находится в больнице.

Минувшей ночью при атаке ВСУ на Кубань пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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