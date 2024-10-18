Девочка-квадробер напала на школьницу в туалете в Мытищах

Девочка-квадробер напала на ученицу пятого класса в туалете школы №19 в подмосковных Мытищах, сообщил Telegram-канал «Типичные Мытищи» со ссылкой на мать пострадавшей.

По ее словам, инцидент произошел 17 октября. На перемене пятиклассница отправилась в уборную, где на нее с лезвием набросилась школьница, предположительно, увлекающаяся квадробикой. При этом мать школьницы отметила, что на камерах почти ничего не видно.