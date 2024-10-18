Девочка-квадробер напала на школьницу в туалете в Мытищах
Девочка-квадробер напала на ученицу пятого класса в туалете школы №19 в подмосковных Мытищах, сообщил Telegram-канал «Типичные Мытищи» со ссылкой на мать пострадавшей.
По ее словам, инцидент произошел 17 октября. На перемене пятиклассница отправилась в уборную, где на нее с лезвием набросилась школьница, предположительно, увлекающаяся квадробикой. При этом мать школьницы отметила, что на камерах почти ничего не видно.
«Судя по словам моей дочери, в туалете эта девочка занималась квадробикой, а точнее имитировала движения животных», - сказала женщина.
Ранее адвокат, кандидат юридических наук, доцент кафедры Российского университета адвокатуры и нотариата им. Г.Б. Мирзоева, почетный адвокат России Елизавета Селезнева в пресс-центре НСН отмечала, что школы и детсады обязаны выявлять квадроберов, особенно в небольших городах, где дети часто предоставлены сами себе, передает «Радиоточка НСН».
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