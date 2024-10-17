«В детстве играла в кошечек»: Дочь Глюкозы Лидия рассказала об отношении к квадроберам

Также певица рассказала, что работает над созданием новых треков.

«Ждите много новых треков. Сейчас работаем над визуалом (клипа – ред. НСН), который мы хотим правильно преподнести, потому что концепция сложная, и хочется правильно ее показать», – добавила она.

На вопрос о том, как Глюкоза относится к ее творчеству, Лидия отвечать отказалась. Натальи Ионовой на премии замечено не было, девушку на красной дорожке Top Hit сопровождал только ее менеджер.

В сентябре Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZa, переименовала свой Telegram-канал, который теперь называется Glukoza. Сама артистка никак не прокомментировала смену псевдонима, она лишь анонсировала в сети свой новый трек. В комментариях под постом поклонники знаменитости восторженно отреагировали на ее возвращение после скандала в Красноярске, передает «Радиоточка НСН».

