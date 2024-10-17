«В детстве играла в кошечек»: Дочь Глюкозы Лидия рассказала об отношении к квадроберам

Любое выражение себя в творчестве, одежде и образах, пока это не задевает других, похвально, отметила Лидия Чистякова.

Старшая дочь Глюкозы, певица Лидия Чистякова, выступающая под псевдонимом Ray, заявила корреспонденту НСН, что не понимает скандала вокруг квадроберов.

«До меня что-то доходило (о квадробинге – ред. НСН), просто я не так много сижу в интернете. В детстве играла в кошечек и собачек, но я не понимаю, в чем весь скандал. Я лично себя ни к какой субкультуре не отношу, но считаю, что любое проявление себя в творчестве, одежде, образах, пока это не касается других – это самое прекрасное. Я себя выражаю через одежду, волосы», – сказала она на премии Top Hit Music Awards.
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Также певица рассказала, что работает над созданием новых треков.

«Ждите много новых треков. Сейчас работаем над визуалом (клипа ред. НСН), который мы хотим правильно преподнести, потому что концепция сложная, и хочется правильно ее показать», – добавила она.

На вопрос о том, как Глюкоза относится к ее творчеству, Лидия отвечать отказалась. Натальи Ионовой на премии замечено не было, девушку на красной дорожке Top Hit сопровождал только ее менеджер.

В сентябре Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZa, переименовала свой Telegram-канал, который теперь называется Glukoza. Сама артистка никак не прокомментировала смену псевдонима, она лишь анонсировала в сети свой новый трек. В комментариях под постом поклонники знаменитости восторженно отреагировали на ее возвращение после скандала в Красноярске, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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