Врач: Уколовшаяся о шприц в каршеринге девочка перенесет это без последствий

Как отметила специалист, теоретически в такой ситуации можно заразиться передающимися через кровь инфекциями.

«Человек, который оставил в такси шприц с мефедроном, точно зависимый. А такие люди чаще всего пренебрегают правилами безопасности при введении лекарств, поэтому не исключено, что он болеет ВИЧ и другими инфекциями», — указала медик.

Вместе с тем Чернышова подчеркнула, что вирусы быстро гибнут на сухой игле, а во влажных условиях могут сохраняться в течение нескольких суток. Медик не исключила возможность заражения, но отметила, что она «невелика».

Кроме того, терапевт рассказала, что пострадавшая девочка точно не заразится столбняком: инфекция распространяется через предметы, которые лежат на земле — например, гвоздь — и не опасна при наличии прививок. Чернышова подчеркнула, что мефедрон из шприца не принесет вреда детскому организму.

«Никто не ввел препарат внутривенно, а просто задел. Даже сильнодействующее вещество не сможет нанести вред в таких микроскопических количествах», — заявила медик.

Терапевт добавила, что организм приспособлен к заживлению ран и борьбе с инфекциями, и если у девочки все в порядке с иммунитетом, последствий от инцидента удастся избежать.

