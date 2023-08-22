Врач: Уколовшаяся о шприц в каршеринге девочка перенесет это без последствий
Десятилетняя девочка, случайно уколовшаяся шприцем с мефедроном в автомобиле каршеринга в Москве, может перенести укол без последствий. Об этом заявила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой».
Как отметила специалист, теоретически в такой ситуации можно заразиться передающимися через кровь инфекциями.
«Человек, который оставил в такси шприц с мефедроном, точно зависимый. А такие люди чаще всего пренебрегают правилами безопасности при введении лекарств, поэтому не исключено, что он болеет ВИЧ и другими инфекциями», — указала медик.
Вместе с тем Чернышова подчеркнула, что вирусы быстро гибнут на сухой игле, а во влажных условиях могут сохраняться в течение нескольких суток. Медик не исключила возможность заражения, но отметила, что она «невелика».
Кроме того, терапевт рассказала, что пострадавшая девочка точно не заразится столбняком: инфекция распространяется через предметы, которые лежат на земле — например, гвоздь — и не опасна при наличии прививок. Чернышова подчеркнула, что мефедрон из шприца не принесет вреда детскому организму.
«Никто не ввел препарат внутривенно, а просто задел. Даже сильнодействующее вещество не сможет нанести вред в таких микроскопических количествах», — заявила медик.
Терапевт добавила, что организм приспособлен к заживлению ран и борьбе с инфекциями, и если у девочки все в порядке с иммунитетом, последствий от инцидента удастся избежать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru