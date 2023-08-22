СМИ: В шприце, которым укололся ребенок в каршеринге, был мефедрон
В шприце, которым накануне укололась 10-летняя девочка в автомобиле каршеринга, был мефедрон, пишут СМИ со ссылкой на результаты экспертизы.
По их информации, отпечатков пальцев на шприце нет. Правоохранители ведут поиски пассажиров, которые могли оставить в машине шприц с наркотиком.
В пресс-службе сервиса каршеринга утверждают, что проводится внутренняя проверка.
По данным правоохранителей, инцидент произошел 18 августа. В полицию Крылатского поступило сообщение, что в арендованном автомобиле на заднем сиденье ребенок укололся о шприц, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru